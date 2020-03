Coronavirus: Molinari, 'su farsa mascherine M5S senza vergogna'**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "I 5S non conoscono vergogna. Invece che unirsi all'immane sforzo che sta portando avanti Regione Lombardia come avanguardia italiana nella gestione dell’emergenza Coronavirus, i grillini pensano a chiedere le dimissioni di Gallera e Caparini perché, giustamente, hanno denunciato che le mascherine ricevute non sono idonee per l’utilizzo negli ospedali". Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.

"Il M5S ha la responsabilità di guidare il Paese, ma ogni giorno gli italiani si rendono conto di quanto non siano all'altezza di questo alto compito in un momento così delicato".