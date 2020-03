Coronavirus: Musumeci, 'troppi arrivi dal Nord, chiedo intervento dell'esercito in Sicilia'

Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Il governatore siciliano Nello Musumeci chiede "l'ntervento dell'Esercito" per "contrastare glia rrivi dal Nord Italia nell'isola". Lo ha annunciato a Mezz'ora in più su Rai3. "I prefetti sono stati avvertiti – dice – si tratta di destinare una parte dei soldati che già sono su strada ai controlli nei punti di arrivo in Sicilia. Se mettiamo questi posti di controllo con la possibilità dei soldati idi esser agente di ps, questo sarebbe un deterrente".