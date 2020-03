Coronavirus: Pd, 'sostegno a famiglie e imprese, nessuno lasciato solo'**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Nel decreto legge di sostegno alle famiglie e alle imprese il Governo ha individuato, nella strada da noi indicata, le prime emergenze cui dobbiamo fare fronte: garantire tutele ai lavoratori, con la cassa integrazione estesa a tutti i settori produttivi e a tutte le imprese e un sostegno per gli autonomi, i professionisti e le partite Iva, liquidità per 350 miliardi garantita alle imprese, interventi per sospendere versamenti di tasse e contributi". Lo sottolinea il responsabile Economia della segreteria nazionale Pd, Emanuele Felice.

"Si tratta di un primo, fondamentale passo che servirà per sostenere l’economia del Paese e aiutarla a ripartire appena terminata l'emergenza. Faremo di tutto affinché nessuno sia lasciato solo", aggiunge.