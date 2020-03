Coronavirus: pre-consiglio ancora in corso, 'maratona' in vista Cdm

Rom, 15 mar. (Adnkronos) – E' un pre-consiglio interminabile -iniziato attorno alle 16 e ancora in corso- quello che sta esaminando il maxi decreto per fronteggiare i contraccolpi del Covid-19, non solo sanitari ma anche economici. Il Mef è collegato con Palazzo Chigi in conference call, e si stanno esaminando tutti gli articoli, uno per uno: un lavoro corposo considerando che sono 120, stando all'ultima bozza, gli articoli che compongono il dl allo studio. Alle 21, raccontano fonti interne, si stava esaminando l'articolo 94, quindi ne mancano ancora diversi al'appello. Il Cdm dovrebbe comunque tenersi in serata e non slittare a domani, viste anche le scadenze fiscali in ballo.