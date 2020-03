Coronavirus: Renzi, 'momento difficilissimo, ora giocare tutti stessa maglia'**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Questo è un momento difficilissimo per l’Italia. È il momento in cui tutti dobbiamo giocare con la stessa maglia e abbandonare le polemiche. Il coronavirus è un nemico subdolo, una terribile pandemia: non è certo il complotto di qualche europeo contro l’Italia". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.

"Sono ore difficili e a maggior ragione adesso non faccio come i populisti che parlano alla pancia per raccattare qualche voto: ora è il tempo della serietà, della fatica, dell’impegno. Andrà tutto bene, ma dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Viva l’Italia".