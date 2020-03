Coronavirus: Tajani, 'va impedito che passi il Rubicone'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Mi auguro che il Governo sia tempestivo nell’agire in questa direzione. Abbiamo un problema serio. Dobbiamo impedire che il coronavirus passi il Rubicone. Stiamo vedendo giornate tremende in Lombardia, se il virus arriva nel resto d’Italia rischiamo veramente un disastro. Perché la sanità del Sud e del Centro non è paragonabile a quella del Nord". Lo ha detto al TG4 il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

"Quindi bisogna stare a casa – ha ribadito – È una questione di serietà di coscienza e di responsabilità. Si può fare attività fisica anche dentro casa: facendo flessioni o facendo piegamenti. Si può correre sul posto e si può evitare di fare jogging per un mese".