Coronavirus: Agea (M5S), 'ora serve decreto Cura-Europa'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Il decreto Cura-Italia è la prima misura messa in atto dal nostro governo per contrastare gli effetti del Covid-19 e dare una risposta ai cittadini che stanno vivendo un’emergenza di dimensioni mai viste prima, un’emergenza sanitaria, economica e sociale, ma è necessario un cambio di passo da parte dell’Unione europea. Questo significa cambiare le regole sulle quali è stata fondata l’Europa fino a oggi". Lo afferma Laura Agea, del Movimento 5 stelle, sottosegretario per gli Affari europei”.

“Ci aspettiamo un’Ue -aggiunge- che per la prima volta dopo tanti anni possa fondare la sua azione politica sulla solidarietà. Solidarietà significa mettere l’accento non sulle regole e non sui vincoli, ma sulle necessità urgenti, comuni a tutti gli europei.

Oggi la crisi è sanitaria ed è già economica, domani lo sarà ancora di più. Per questo ci aspettiamo un’azione collettiva ed Europea, che sia in grado di fronteggiare questa crisi efficacemente. Ci vorrebbe un decreto 'Cura-Europa'".