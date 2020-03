Coronavirus: Ascani ricorda Via Fani, 'oggi come allora dura prova ma vinceremo battaglia'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Il 16 Marzo di 42 anni fa le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro, in un agguato fra via Mario Fani e via Stresa, uccidendo i cinque membri della sua scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Uomini e donne che hanno dato la vita, mentre servivano il Paese. Furono giorni complessi, nei quali l’Italia reagì, rimanendo unita. Oggi, come allora, in circostanze diverse, il nostro Paese è messo a dura prova. Ma la nostra comunità vincerà, insieme, anche questa battaglia". Lo scrive su Fb il viceministro Anna Ascani.