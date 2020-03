Coronavirus: Conte, 'dl forte e deciso, ma consapevoli non basterà, nuove misure'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Con questo decreto forte e deciso nei numeri e nelle misure noi non esauriamo il nostro compito in campo economico. Siamo consapevoli che non basterà. Ma oggi il governo risponde 'presente' e lo farà anche domani. Domani dovremo predisporre nuove misure perchè dovremo anche ricostruire un tessuto economico e sociale intaccato dall'emergenza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.