Coronavirus: Conte, 'modello italiano di contrasto e su politiche economiche'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Le misure di sostegno e spinta che sono state inserite nel dl, sono la concreta testimonianza" dell'impegno del governo. Lo ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

"Stiamo offrendo una nostra risposta sul terreno economico. Un modello italiano -aggiunge il premier- non solo sulle strategia di contrasto al contagio ma anche di modello italiano per la strategia di politica economica per far fronte a una grande emergenza economica".