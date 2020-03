Coronavirus: da Alitalia ad autonomi e scuola, ok a maxi-dl ma tensioni governo** (2)

(Adnkronos) – Ma a far salire il livello di scontro è la newco creata ad hoc per salvare Alitalia. Una misura attesa per il salvataggio della compagnia di bandiera, ma che ha creato parecchi contrasti in seno alla maggioranza tanto da essere stata infilata nel testo al fotofinish: presente nella bozza delle 10.40 di oggi, fino a stamattina non c'era. Malumori anche sulla scuola, con una norma sugli 'assistenti tecnici' cancellata in corsa ma che, in extremis, dovrebbe essere state reinserita in Cdm.