Coronavirus: De Poli, 'decreto con luci e ombre, a economia serve terapia intensiva'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "E' un decreto con luci e ombre, sicuramente non è sufficiente. La nostra economia ha bisogno di una 'terapia intensiva' con un piano strategico intervenga a 360 gradi in tutti i comparti produttivi e non, al contrario, di misure tampone". Lo afferma il senatore dell'Udc Antonio De Poli.

"Chiediamo all'esecutivo -aggiunge- di sospendere tributi e contributi a favore di famiglie e imprese per tutto il 2020 e di prevedere fondi straordinari per il rilancio dei territori, da gestire dagli Enti locali in sinergia con le Camere di commercio. In Parlamento il nostro obiettivo sarà migliorarlo a partire da questi aspetti e lo faremo con un approccio costruttivo e di responsabilità. Il nostro obiettivo è far ripartire l'Italia e dare risposte a quegli italiani che, ieri, oggi e nei prossimi giorni o settimane resteranno a casa rispondendo all'appello delle istituzioni, per fronteggiare questa emergenza".