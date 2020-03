Coronavirus: domani anniversario unità Italia, Meloni lancia #OrgoglioTricolore

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Nonostante l’emergenza, l’Italia e i suoi prodotti sono costantemente sotto attacco. Anche da casa, ognuno di noi può fare la sua parte per sostenere la nostra Nazione: in primis comprando prodotti italiani. E domani, anniversario dell'Unità d'Italia, possiamo mandare un forte messaggio di riscatto nazionale: pubblichiamo tutti una foto con ciò che ci rende orgogliosi di essere italiani. Tricolori (se non lo avete in casa fatelo disegnare ai vostri bimbi), prodotti, libri e simboli della cultura italiana. Anche se distanti, domani mostriamoci uniti e fieri di essere italiani. #OrgoglioTricolore". A lanciare l'iniziativa in un post su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.