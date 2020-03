Coronavirus: fonti, oggi niente ok riforma Mes

Bruxelles, 16 mar. (Adnkronos) – La riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità non passerà oggi nella riunione dell'Eurogruppo. L'Italia, che è alle prese con l'emergenza da Covid-19, "non ne vuole discutere", spiega all'Adnkronos una fonte diplomatica europea, quindi "non mi aspetto che sia approvata ora". L'Eurogruppo in videoconferenza dovrebbe essere concentrato sulle risposte da dare alla diffusione della Covid-19, in particolare sulle misure per contenere l'impatto depressivo dell'epidemia. La riforma dell'Esm o Mes figura tuttora nell'agenda dell'Eurogruppo di oggi, ma tra le 'varie ed eventuali'.