Coronavirus: Fratoianni, 'misure governo in giusta direzione'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Occorre fare ogni sforzo per tutelare i lavoratori e le lavoratrici, e le fasce più deboli della popolazione del nostro Paese. Bene in questo senso le misure del governo, il decreto va nella giusta direzione, ma sappiamo che non basta e non basterà". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

“Serve che l’Europa – prosegue l’esponente di Leu – scenda in campo, e dimostri di esistere effettivamente. Bisogna cambiare radicalmente la politica di questi anni, a cominciare dalla politica sul debito. Non basta un po’ di flessibilità – conclude Fratoianni – bisogna rivedere completamente l’impianto della politica economica europea.”