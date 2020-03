Coronavirus: Gasparri, 'Fi pronta a colmare lacune macroscopiche'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "I limiti del governo sono sotto gli occhi di tutti. Presenteremo emendamenti su varie questioni perché il decreto, che già viene definito ‘marzo’, in attesa di un decreto ‘aprile’, presenta lacune vistosissime. Forza Italia ne sta già segnalando di macroscopiche". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Aggiungo una questione -sottolinea- che può sembrare specifica ma è molto rilevante. Bisogna garantire che le norme dell’articolo 46 non mettano in difficoltà le comunità terapeutiche dove risiedono tanti ragazzi che affrontano il loro percorso di uscita dalla droga. Chiediamo risposta pubblica, immediata e rassicurativa su questo punto specifico, sperando che i membri del governo riescano a capire queste cose. Le diciamo in pubblico purtroppo perché non bastano colloqui privati con gente travolta da una emergenza che non appare in grado di fronteggiare”.