Coronavirus: Mirabelli, 'bene interventi Dl su giustizia e carceri'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Il Dl approvato dal Cdm è uno sforzo gigantesco, un primo passo importante per aiutare famiglie e imprese. È la dimostrazione che il nostro governo vuole proteggere le persone in una fase tanto difficile. Mi pare giusto sottolineare che sulla giustizia e sulle carceri sono state introdotte norme utili, dalla sospensione fino al 15 aprile delle attività dei tribunali, a quelle di supporto per la magistratura onoraria". Lo afferma Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato.

"Considero importante -aggiunge- aver accolto la proposta di consentire gli arresti domiciliari per chi deve scontare pene fino a 18 mesi. È un passo importante, per cui il Pd si è battuto, al fine di ridurre il sovraffollamento carcerario che deve andare di pari passo con le misure previste per garantire la salute dei detenuti”.