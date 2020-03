Coronavirus: pressing Iv per autonomi, 'non sono lavoratori serie B'**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Italia viva continua il pressing per inserire nel decreto Coronavirus misure a tutela dei lavoratori autonomi. "Iv chiede più tutele per gli autonomi, liberi professionisti, ditte individuali, coloro che tradizionalmente sono più sprovvisti di tutele. Le partite Iva non sono lavoratori di serie B", fanno saper fonti di Italia Viva.