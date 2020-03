Coronavirus: Salvini, 'non chiediamo miracoli ma decreto va migliorato'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Non pretendiamo miracolo però stiamo lavorando anche in queste ore per aiutare il governo a migliorare quello che è uscito dal Consiglio dei ministri, perchè è evidente che tutto è migliorabile" Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.