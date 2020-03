Governo: Cdm vara ddl per proroga decreti legislativi

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha approvato un disegno di legge che dispone la proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. In considerazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario connesso alla diffusione del virus COVID-19, il disegno di legge -spiega il comunicato di Palazzo Chigi- proroga di tre mesi i termini con scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020.