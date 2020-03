Terrorismo: Casellati, 'Giacumbi, Minervini e Galli servitori Stato, ricordare loro sacrificio'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Ricordare il sacrificio dei magistrati Giacumbi, Minervini e Galli, anche in una fase drammatica come quella che stiamo vivendo oggi, significa ricordare tre esempi di coraggio e di dedizione alla legalità e alla giustizia. Tre servitori dello Stato ai quali gli italiani hanno il dovere di guardare e trarre ispirazione per costruire un futuro migliore per il nostro Paese". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati sul quarantennale dell'uccisione, nel marzo del 1980, a distanza di pochi giorni dei magistrati Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini e Guido Galli.