Coronavirus: assessore Sicilia, 'voli Alitalia per riportare a casa studenti Erasmus'

Palermo, 17 mar. (adnkronos) – Pronti i voli Alitalia per consentire agli studenti siciliani in Erasmus in Spagna di tornare a casa. Ad annunciarlo è l’assessore all’Istruzione della Regione siciliana, Roberto Lagalla, che d’intesa con il governatore Nello Musumeci, ha contattato la Segreteria generale del ministero degli Affari esteri. "Il ministero ha fatto presente – spiega Lagalla – di avere convenuto con Alitalia che, anche in vigenza di chiusura degli spazi aerei, sarà assicurato almeno un volo quotidiano da Madrid, con destinazione Roma, per garantire il rimpatrio di quanti ne abbiano fatto o ritengano di farne richiesta". La Segreteria generale della Farnesina suggerisce di andare direttamente sul sito di Alitalia e di seguire le procedure con le relative indicazioni. In alternativa o per specifiche esigenze, possono essere contattate le rappresentanze diplomatiche e i consolati italiani in Spagna.

L’assessorato sottolinea che "rimane l'obbligo, per quanti faranno rientro in Sicilia, di osservare scrupolosamente le misure di contenimento del contagio, con particolare riferimento alla registrazione nell'apposito portale regionale e all'isolamento volontario per la durata di 14 giorni, a decorrere dalla data del giorno di arrivo".