Coronavirus: Carfagna, 'aiuti accessibili, numero verde e piattaforma web'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Comunicazioni semplici e un accesso facile alle misure previste dal decreto. Gli italiani sono chiusi in casa per evitare che il Coronavirus si diffonda ancora di più, non possono andare ai Caf, o dal commercialista, non possono recarsi negli uffici pubblici, ma hanno invece bisogno degli aiuti disposti dal decreto". Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

"Il governo metta subito a regime una piattaforma online e un numero verde che dia supporto ai cittadini nella richiesta dei sussidi. Non si faccia il solito errore di rendere le misure inaccessibili. Nessuna burocrazia e nessun cavillo: gli italiani hanno bisogno di aiuto e devono poter beneficiare oggi di quanto previsto, non tra sei mesi”, conclude.