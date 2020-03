Coronavirus: Conte a leader Ue, 'covid bond o fondo garanzia europeo'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel corso della videoconferenza con gli altri leader Ue il premier Giuseppe Conte tra gli strumenti possibili per fronteggiare l'emergenza Covid-19 "ha indicato i 'coronavirus' bond o anche un fondo di garanzia europeo in modo da finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi per proteggere le proprie economie".