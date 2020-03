Coronavirus: Conte a leader Ue, 'serve risposta comune, ritardo irresponsabile e letale'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel corso della videoconferenza con gli altri leader Ue il premier Giuseppe Conte "ha invitato tutti a non illudersi che ci potrà essere un Paese membro che potrà rimanere indenne da questo tsunami economico-sociale" e ha invitato "a considerare che il ritardo nella risposta comune sarebbe letale per tutti e per questo irresponsabile".