Coronavirus: Faraone, 'esame 'Cura Italia'? commissioni si riuniscano in aula Senato'**

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Davide Faraone, capogruppo di Iv al Senato, è contrario all'ipotesi di aprire al voto a distanza in Parlamento. Oggi ha fatto un post su Fb che non lascia spazio a equivoci: "Il Parlamento non chiuderà mai e quindi smettiamola di frignare", dice ai colleghi. Ma il problema della sicurezza non si pone solo per i voti in aula ma anche per le commissioni che, proprio al Senato, sono chiamate all'esame dei due decreti Covid, uno già incardinato, e l'ultimo di ieri, il 'Cura Italia'. Come si fa a garantire la sicurezza? "Principalmente deve lavorare la commissione Bilancio, e comunque le commissioni -spiega Faraone all'Adnkronos- si possono tenere in aula dove le distanze di sicurezza sono garantite".