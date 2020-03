Coronavirus: Faraone, 'provvedimento Mit su esodo va fatto rispettare'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – "Se c’è un provvedimento che mira a contenere il contagio allora va fatto assolutamente rispettare: il ministero dell’interno raccolga l’appello del governatore Musumeci, affinché le forze dell’ordine intervengano a Villa San Giovanni dove troppi mezzi transitano per attraversare lo stretto". Lo sottolinea il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

"Il governo ha vietato gli spostamenti da regione a regione se non in situazioni eccezionali. È difficile tenere le persone lontane, avere magari famiglie divise tra nord e sud del Paese ma è necessario per la tutela di tutti rimanere fermi”.