Coronavirus: Gallera, 'verifiche su ex ospedale Legnano, è inutilizzabile'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – "Qualcuno ci ha chiesto dei vecchi presidi, come l'ospedale di Legnano: noi abbiamo fatto tutte le verifiche su Legnano ed è un ospedale inutilizzabile, non è vero come si legge che sarebbe pronto all'uso". Lo dice l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, in un post su Facebook. "Servirebbe – spiega – il ripristino di tutte le linee di alimentazione elettriche e privilegiata, il ripristino degli impianti elevatori" e, tra le cose "un'accurata sanificazione degli ambienti. Tempi di realizzazione? Sono sei-dodici mesi. Qualcuno specula, noi lavoriamo per i lombardi". Gallera esorta i cittadini: "State tranquilli, stiamo lavorando al massimo delle nostre capacità".