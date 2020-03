Coronavirus: Maraio (Psi), 'bene arresti domiciliari per reati minori'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – "Il decreto 'Cura Italiaì è un segnale forte che il governo lancia alle imprese, alle famiglie, ai commercianti, agli artigiani e alle partite Iva del nostro Paese, un primo decisivo passo che tutti auspicavamo. Considero importante che il governo abbia accolto la nostra proposta, avanzata qualche giorno fa, e disposto di consentire gli arresti domiciliari per chi deve scontare pene per reati minori fino a 18 mesi, al fine di mettere i penitenziari italiani in condizione di riprendere un po’ di fiato anche dopo le inqualificabili sommosse di qualche giorno fa". Lo afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio.