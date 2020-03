Coronavirus: Musumeci, 'servono più controlli allo Stretto di Messina'

Palermo, 17 mar (Adnkronos) – "Quello che avviene in queste ore al porto di Villa San Giovanni è grave. Soltanto una pattuglia della Polizia per i controlli ai pullman e alle automobili in attesa di imbarcarsi sui traghetti per la Sicilia, malgrado il provvedimento di divieto emanato ieri dal ministro dei Trasporti, su mia richiesta". La denuncia è del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, secondo il quale "non ci si è resi conto della gravità della situazione. Allo Stretto sono rimaste solo le poche guardie del Corpo forestale regionale a eseguire i controlli, di fronte a migliaia di mezzi in arrivo con persone di cui non conosciamo lo stato di salute". "Al ministro dell'Interno, di cui ho apprezzato la disponibilità in questi giorni per altri problemi – conclude il governatore -, faccio appello affinché disponga allo Stretto di Messina quanti più uomini in divisa per creare una cintura che lasci entrare sull'Isola solo chi ne ha diritto".