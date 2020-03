Coronavirus: Pedica, 'no quotidiani on line a pagamento, governo dia contributo'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Per dare più informazioni in questo periodo i quotidiani on line non devono essere ad uso esclusivo degli abbonati ma aperti a tutti”. Lo dichiara l’esponente del Pd Stefano Pedica. “Trovo scandaloso -aggiunge- che nel periodo di emergenza coronavirus un cittadino non possa leggere le informazioni sugli online se non pagando. Lo dico da giornalista e da politico, non è corretto far pagare in situazioni di emergenza sanitaria, chiedo al governo di pensare a farsi carico delle spese in questo settore “.