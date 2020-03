Coronavirus: Sala, 'troppo vicini in metro Milano, rimodulato servizio Atm'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha già chiesto di rimodulare il servizio Atm "rapidamente" in modo tale che la gente non sia costretta a stare troppo vicina sui mezzi pubblici e in metro, come alcune foto avevano rivelato ieri. In un video, il sindaco spiega:

"In base alle indicazioni ricevute Atrm ieri ha abbassato il livello di servizio ma ci siamo accorti che in alcuni casi si stava troppo vicini sui mezzi e ho chiesto rapidamente di rimodulare il servizio, e mi sembra che oggi vada meglio. Nessuno ha la bacchetta magica e siamo lì a cercare ogni giorno di fare il meglio possibile", afferma Sala.