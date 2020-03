Coronavirus: 52 sindaci scrivono a Fontana, 'tamponi a medici e sanitari'

Milano, 18 mar .(Adnkronos) – I sindaci del centrosinistra della Città Metropolitana di Milano, in tutto 52, hanno firmato una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per chiedere di fare tamponi per il Covid19 a medici e personale sanitario.

Nel documento si chiede, sul modello già proposto in Emilia-Romagna e Veneto, "un'estensione dei test diagnostici anche ai soggetti asintomatici, a partire dai familiari e dai contatti dei pazienti affetti da Covid-19, con una particolare attenzione al personale sanitario, impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza e fortemente esposto al contagio".

Nella lettera si fa riferimento ai recenti studi universitari, avallati dall'Oms, sulla diffusione del virus, che dimostrano come molti casi di contagio avvengono nella maggior parte dei casi a causa dei soggetti asintomatici.

"Abbiamo sostenuto – scrivono i sindaci – da subito e senza esitazione le scelte di Regione Lombardia, con pieno spirito di collaborazione, nel rispetto dei compiti di ciascuno e con piena fiducia nel ruolo di guida della Regione e del Governo. Ma oggi scriviamo con lo stesso spirito di rispetto e collaborazione che ci ha animato sino ad ora, per chiedere non solo un segnale, ma un cambio di rotta".