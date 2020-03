Coronavirus: AnciSicilia, 'dopo Cura Italia, da governo risorse per Comuni'

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – "Dopo le necessarie misure sanitarie ed economiche varate con il decreto Cura Italia, il governo si impegni a intervenire a sostegno dei Comuni varando disposizioni normative che liberino risorse, modificando l’attuale sistema di limiti e procedure del tutto incompatibili con la condizione di emergenza che stiamo vivendo e che rischia di produrre il collasso di enti fondamentali a servizio di diritti e bisogni primari dei cittadini". Ad avanzare la richiesta è il presidente di AnciSicilia Leoluca Orlando.

"Il collasso delle amministrazioni comunali – sottolinea – produrrebbe una situazione di insostenibilità pericolosa per la tenuta democratica del nostro Paese e renderebbe impossibile la attuale, già complessa, azione di contrasto al diffondersi del contagio di Covid 19. Siamo consapevoli che la gravità e l’eccezionalità della situazione rende impossibile ipotizzare una reale stima dei danni economici di cui saranno vittime istituzioni e privati, ma la posta in gioco è veramente alta e se i Comuni non riusciranno ad avere le risorse necessarie ad assicurare, almeno, i servizi essenziali come trasporto pubblico, assistenza sociale agli anziani e ai disabili, pulizia e disinfezione delle strade, combattere l’emergenza sanitaria diventerà impossibile".