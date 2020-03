Coronavirus: aperta seduta Ars, commessi con mascherina in aula e deputati a distanza

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – Aperta la seduta dell'Assemblea regionale siciliana per la relazione sul coronavirus dell'assessore siciliano alla Salute, Ruggeri Razza. In aula diversi commessi parlamentari indossano la mascherina e i guanti. In apertura il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha letto le disposizioni previste dal decreto del premier Conte per l'emergenza Covid-19. "Si dovranno rispettare le regole – spiega – tra cui quella di evitare contatti ravvicinati". "Inoltre il numero dei deputati in aula deve essere tale da rispettare la prescrizione prevista", dice. Non solo. Per ogni intervento dal pulpito, verrà prima e dopo disinfettato.