Coronavirus: assessore Sicilia, 'codice comportamento per parenti di chi viene da Nord'

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – "Un codice di comportamento per le famiglie delle 36 mila persone arrivate in Sicilia in questo periodo e che hanno avuto un contatto con i congiunti". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza intervenendo in aula all'Ars.