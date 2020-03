Coronavirus: assessore Sicilia, 'raggiungere oltre 650 posti di terapia intensiva''

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – La Regione siciliana "raggiungerà il numero di oltre 650 unità di terapia intensiva" per affrontare l'emergenza coronavirus nell'isola. Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza, intervenendo in aula all'Ars per la sua relazione. "Alcune di quelle già attive sono dotate di respiratori e ventilatori – dice – ciò è stato possibile con diverse azioni, tra cui la sospensione delle attività chirurgiche non urgenti".