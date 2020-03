Coronavirus: assessore Sicilia, 'riconversione ospedali necessaria per farci trovare pronti'

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – "La realizzazione di alcuni Covid hospital in Sicilia è il presupposto per fare trovare il sistema sanitario siciliano pronto". Lo ha detto l'assessore siciliano alla Salute, Ruggero Razza, intervenendo all'Assemblea regionale siciliana. "Abbiamo adottato dei modelli organizzativi – dice – tutto si può fare tranne che evitare di usare l'esperienza di altre regioni italiane. Questi modelli stanno prevedendo anche la riconversione di alcune strutture ospedaliere che è già iniziata, e che nella seconda fase del piano coinvolgerà tutte le province – dice ancora Razza – La riconversione è una scelta necessaria, perché dobbiamo mettere sul piatto della bilancia delle decisioni come la necessità di curare il paziente in un luogo di cura e fare continuare l'attività ordinaria degli ospedali".