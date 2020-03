Coronavirus: Camera, rinviate comunicazioni Conte su Ue

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – E' in corso la seduta della Camera, presieduta dal vicepresidente Fabio Rampelli, che ha annunciato la presentazione e la trasmissione alle commissioni competenti del decreto legge sulle Olimpiadi di Milano e Cortina e il rinvio delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in programma mercoledì prossimo, dopo l'annullamento del relativo Consiglio europeo. Rinviate a data da destinarsi anche le votazioni per l'elezione dei nuovi componenti di Agcom e Garante della Privacy.