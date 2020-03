Coronavirus: capigruppo Senato, voto dl fissato per 8 aprile (2)

(Adnkronos) – L’Aula sarà convocata quindi, si spiega in ambienti parlamentari della maggioranza, mercoledì 2 marzo alle ore 15 per comunicazioni della Presidenza senza votazioni, non essendo più previste le comunicazioni del Presidente del Consiglio sul Consiglio Europeo.

Quindi, giovedì 26 marzo alle ore 15 ci sarà una nuova seduta e questa prevede votazioni: ci sarà infatti il voto sul calendario. Infine indicativamente mercoledì 8 aprile ci sarà il voto finale per la conversione del Decreto Coronavirus del 17/3.

Per quanto riguarda i lavori della commissioni, il decreto sarà incardinato lunedì 23 marzo in commissione Bilancio, indicativamente seguiranno nelle giornate di martedì e mercoledì le audizioni ed il termine per gli emendamenti sarà fissato per venerdì 27/3. Ai lavori della commissione, che si svolgeranno nell’aula del Senato e che potranno essere seguiti da tutti i senatori tramite circuito chiuso, saranno ammessi i membri effettivi della commissione bilancio ed i Presidenti dei Gruppi o loro delegati.