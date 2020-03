Coronavirus: Carfagna, 'a partite Iva vadano 780 euro per 3 mesi'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Rispettiamo lo sforzo del governo in questa fase drammatica, ma non possiamo accettare l’enorme disparità di trattamento riservata ai lavoratori autonomi nel decreto Cura Italia. Riconoscere 600€ solo per marzo a commercianti, artigiani, piccole partite IVA, lavoratori della conoscenza, giovani professionisti, significa non volerli aiutare". Lo sottolinea Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

"Proponiamo che il contributo vada anche a chi non è iscritto all’Inps, copra almeno 3 mesi e sia aumentato a 780€, cifra base del reddito di cittadinanza: non un euro in meno. Se il governo si mostrerà disponibile ad accogliere le nostre proposte e comprendere le nostre preoccupazioni noi voteremo sì al decreto, altrimenti sarà difficile sostenere un provvedimento insufficiente e iniquo.

In questa prova drammatica la collaborazione tra maggioranza e opposizione è fondamentale: da parte nostra c’è assoluta disponibilità e impegno, ci aspettiamo lo stesso da parte del governo”.