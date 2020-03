Coronavirus: Conzatti (Iv), 'Salvini invece di far polemiche venga a lavorare'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Caro Salvini, te lo dico da commercialista e da relatrice del provvedimento, ma perché invece di fare polemica non vieni a fare qualcosa di utile per queste ed altre categorie di lavoratori? Vieni in Senato a lavorare con noi sul #CuraItalia! Fatti e non parole!". Lo scrive su twitter Donatella Conzatti di Italia Viva.