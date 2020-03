Coronavirus: 'Cura Italia' sposta in autunno referendum su taglio parlamentari (2)

(Adnkronos) – In base alla legge citata nel decreto, il referendum va indetto entro sessanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità, che in questo caso scadevano il prossimo 23 marzo. Con la disposizione contenuta nel decreto legge il termine ultimo di indizione slitta al 19 settembre di quest'anno. Poichè una volta indetto, il referendum deve svolgersi in una data compresa tra i 50 e i 70 giorni successivi, l'ultima domenica utile per chiamare al voto gli italiani per questa consultazione sarà il 22 novembre, in quanto i 70 giorni scadranno sabato 28 novembre.

Ciò non toglie naturalmente che il referendum potrà svolgersi anche all'inizio dell'autunno, tra settembre ed ottobre, se il governo deciderà di indirlo tra luglio ed agosto.