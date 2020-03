Coronavirus: da trasporti a smart working, governo verso nuova stretta (2)

(Adnkronos) – Il decreto monstre per dare sostegno a sanità, famiglie, imprese e lavoratori "non verrà stravolto in Parlamento -assicura una fonte di governo- Se il 3 aprile il blockdown verrà confermato, come ormai è abbastanza evidente a tutti, si farà un decreto della stessa entità del provvedimento varato per proseguire la fase I, prorogando, semplicemente, le misure adottate. Appena riapre il Paese si possono dare incentivi diversi, di spinta all'economia. Ora dobbiamo dare sostegno, poi far tornare a crescere il Paese".

Anche se c'è chi, nel governo, preme affinché le due strade – sostegno e nuovo respiro all'economia – vengano percorse insieme. Non attendendo la fine dell'emergenza: per l'Italia potrebbe essere troppo tardi.