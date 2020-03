Coronavirus: Faraone a Salvini, 'Conte in aula? partecipa a Bilancio e no polemiche'**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Non esiste che nel momento più tragico che il Paese sta vivendo dalla seconda guerra mondiale la politica rinunci al suo ruolo abbassando le saracinesche della democrazia ed è altrettanto grave che si perda tempo in polemiche sterili". Lo sottolinea il presidente dei senatori Iv, Davide Faraone.

"A Salvini che invoca Conte in aula dico che una cosa è ll Parlamento, altra il governo: se Salvini vuole, da senatore, può essere molto più utile partecipando alla commissione bilancio per migliorare il dl Cura Italia, ascoltando gli italiani".

"Adesso ci vuole più Parlamento e più politica ,non meno di tutto ciò : abbiamo cose urgenti da fare per l’Italia e non possiamo interrompere il nostro servizio essenziale. Quindi: Parlamento operativo e commissioni bilancio convocate h24.

E polemiche in quarantena, per favore".