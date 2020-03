Coronavirus: Fraccaro, 'attivati 350 mld, stop polemiche'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Combattiamo le fake news sul Coronavirus. L’Italia sta attraversando una delle fasi più difficili della sua storia e per questo il Governo ha fatto ricorso a misure eccezionali. Con il CuraItalia siamo andati oltre il mero stanziamento di risorse. Abbiamo varato una vera e propria manovra economica basata sul sostegno al sistema sanitario e all’economia reale, sulla liquidità alle imprese e sulle misure a favore dei cittadini. In questo modo abbiamo attivato in totale 350 miliardi di euro a beneficio del Paese, pari al 19,6% del Pil: la percentuale più alta rispetto a tutti gli altri grandi Paesi, compresa la Germania". Lo scrive su Facebook il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

"Abbiamo previsto una moratoria per i prestiti delle aziende che vale 220 miliardi, rifinanziato il Fondo per le Pmi che vale 110 miliardi e introdotto misure per allentare la stretta creditizia pari ad altri 20 miliardi di euro.

Ora basta con le sterili polemiche, rimbocchiamoci tutti le maniche per il bene del Paese. È il momento dell’unità, non della propaganda anti-italiana”, conclude.