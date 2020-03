Coronavirus: Gallera, '17.713 positivi, 1.493 in più'

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – Salgono a 17.713 i nuovi contagiati di coronavirus in Lombardia secondo gli ultimi dati della Regione. Si tratta di 1.493 persone in più rispetto a ieri. I ricoveri in ospedale sono 332 in più, per un totale di 7.285 pazienti ospedalizzati.