Coronavirus: Gallera, 'a Bergamo 4.305 positivi, +312'

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – A Bergamo ci sono 4.305 positivi, in crescita di 312 contagiati da Coronavirus, mentre a Brescia sono saliti a 3.785. A Bergamo, in particolare, sono "numeri che crescono meno di ieri", ha spiegato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, in videoconferenza, parlando delle province più colpite della Lombardia. In generale, secondo l'assessore, "i numeri sono quelli di una continua battaglia, crescono quasi tutti meno rispetto a ieri, è un elemento di cui possiamo tenere atto, in maniera positiva, anche se il trend non va giudicato di giorno in giorno".