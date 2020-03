Coronavirus: Gallera, 'assunti 40 medici, da domani al lavoro 180 infermieri'

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – "I dati dicono che i nostri ospedali sono ancora in grande difficolta', confidiamo pero' nell'arrivo di medici, infermieri e nuove apparecchiature". E' quanto ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta quotidiana su Facebook per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. "Da domani inizieranno a lavorare 180 infermieri che si sono laureati in anticipo. Stanno arrivando anche gli specializzandi al quarto e quinto anno". In più, "abbiamo assunto circa 40 medici e c'e' qualche pensionato che si sta presentando. Li invito, come il presidente Fontana ha fatto, a darci una mano".