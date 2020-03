Coronavirus: Gallera, 'una volta oro a patria, oggi Lombardia darà mascherine' (2)

(Adnkronos) – "Ora le mascherine stanno arrivando, grazie all'estero e al genio di Caparini", che ha avviato la produzione 'in proprio', ha detto ancora Gallera. "E' importante – ha spiegato l'assessore al Bilancio Davide Caparini – avviare una produzione lombarda perché dobbiamo essere in grado, una volta a regime, di produrre milioni di pezzi ogni giorno, è questa la cifra che servirà per proteggere non solo gli operatori ma tutti noi dal virus".